WWE: Un importante wrestler di NXT UK licenziato in questi giorni aveva da poco rinnovato (Di sabato 20 agosto 2022) NXT UK ha appena visto decimare il suo roster in vista della cancellazione del brand e della trasformazione di NXT UK in NXT Europe. Tra i wrestler che sono rimasti senza lavoro c’è anche Flash Morgan Webster degli SubCulture. Il wrestler gallese, 32 anni, aveva da poco completato le trattative per il suo rinnovo con la WWE, secondo quanto riportato da Fightful Select. Fightful ha rivelato i dettagli relativi a Flash Morgan Webster, che non veniva utilizzato da diversi mesi. Sembrava che questi dovesse firmare solo un’estensione a breve termine con la WWE, che voleva trattenerlo malgrado il contraffo fosse in scadenza. Tuttavia, ci è stato riferito che pochi mesi prima del suo licenziamento avesse rifirmato con la WWE su una base più a lungo termine. Lui e Mark Andrews sono stati campioni di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 20 agosto 2022) NXT UK ha appena visto decimare il suo roster in vista della cancellazione del brand e della trasformazione di NXT UK in NXT Europe. Tra iche sono rimasti senza lavoro c’è anche Flash Morgan Webster degli SubCulture. Ilgallese, 32 anni,dacompletato le trattative per il suo rinnovo con la WWE, secondo quanto riportato da Fightful Select. Fightful ha rivelato i dettagli relativi a Flash Morgan Webster, che non veniva utilizzato da diversi mesi. Sembrava chedovesse firmare solo un’estensione a breve termine con la WWE, che voleva trattenerlo malgrado il contraffo fosse in scadenza. Tuttavia, ci è stato riferito che pochi mesi prima del suo licenziamento avesse rifirmato con la WWE su una base più a lungo termine. Lui e Mark Andrews sono stati campioni di ...

Zona_Wrestling : WWE: Un importante wrestler di NXT UK licenziato in questi giorni aveva da poco rinnovato - SpazioWrestling : WWE: Importante successo per Clash at the Castle, nuovi biglietti in vendita #WWE - infoitcultura : WWE: Importante stipulazione verrà aggiunta ad un match di Clash at the Castle? - SpazioWrestling : WWE: Ronda Rousey chiede qualcosa di importante alla federazione #RondaRousey #WWE - SpazioWrestling : WWE: Importante stipulazione verrà aggiunta ad un match di Clash at the Castle? #WWE -