Udinese, TMW: “Si valuta anche Zappa per la fascia” (Di sabato 20 agosto 2022) Udinese Zappa- Giorno di rifinitura per i Friuliani, in vista dell’impegno di stasera dell’Udinese contro la Salernitana. I Bianconeri, sfideranno i Campani alle ore 18:30 alla Dacia Arena. L’Udinese continua il suo mercato in entrata, cercando di riparare la fascia destra dopo le cessioni di Molina, all’Atletico Madrid e di Soppy all’Atalanta. Il Francese si è trasferito a Bergamo per 9 milioni di euro più bonus, tutti soldi che verranno investiti per l’acquisto di un nuovo esterno. La difesa a 3 dei Bianconeri, implica l’Udinese di trovare un esterno che sappia sia attaccare che difendere in maniera egregia. Uno degli obbiettivi che rimbalza nelle ultime ore è uno dei protagonisti della cavalcata del Cagliari, nella stagione 2020-21. Stiamo parlando di Gabriele ... Leggi su seriea24 (Di sabato 20 agosto 2022)- Giorno di rifinitura per i Friuliani, in vista dell’impegno di stasera dell’contro la Salernitana. I Bianconeri, sfideranno i Campani alle ore 18:30 alla Dacia Arena. L’continua il suo mercato in entrata, cercando di riparare ladestra dopo le cessioni di Molina, all’Atletico Madrid e di Soppy all’Atalanta. Il Francese si è trasferito a Bergamo per 9 milioni di euro più bonus, tutti soldi che verranno investiti per l’acquisto di un nuovo esterno. La difesa a 3 dei Bianconeri, implica l’di trovare un esterno che sappia sia attaccare che difendere in maniera egregia. Uno degli obbiettivi che rimbalza nelle ultime ore è uno dei protagonisti della cavalcata del Cagliari, nella stagione 2020-21. Stiamo parlando di Gabriele ...

