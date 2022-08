Turchia | camion senza freni piomba sulla folla | almeno 16 morti e 29 feriti

(Di sabato 20 agosto 2022) Tragedia in, dove un, probabilmente a causa di un guasto ai, èto16 persone sono rimaste uccise e 29 ferite, otto in modo grave. La strage...

Un camion che piomba sulla folla, a tutta velocità. E provoca una strage. Almeno 16 morti e 29 feriti - otto in gravi condizioni - a Derik, nella provincia di Mardin, in Turchia. Nel sud del Paese.