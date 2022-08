Terzo polo | Calenda e Bonetti candidati uninominali a Roma1

(Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “Mi candiderò all’uninominale di Roma insieme a Elena. È una seconda occasione per sconfiggere il sistema di potere della destra e del Pd di cui abbiamo visto il volto truce negli ultimi giorni. Un sistema che tiene bloccata Roma in una situazione indecorosa da anni. Avanti”. Lo annuncia via Twitter il capo politico della lista Azione-Iv, Carlo(foto)., secondo quanto si è appreso, saranno rispettivamenteper il Senato e per la Camera nel collegio di Roma 1: il collegio del centro della Capitale. L'articolo L'Opinionista.

Come se non bastasse, ecco il tweet di Carlo Calenda che, dal, boccia gli altri due: 'Non vi fate distrarre da queste liti da pollaio che hanno come unico obiettivo ripolarizzare il voto ...Immediate le polemiche su Porta a Porta e in particolare sulla Rai: l'esclusione dele del M5s è stata molto criticata, soprattutto dal duo Renzi - Calenda. Da viale Mazzini hanno fatto ... Terzo Polo: su Rdc e ius scholae vicini al Pd, su sicurezza e nucleare al centrodestra «Patto con Emiliano Questa roba non si può sentire. Io non parlo con Emiliano da quando lo cacciai dal mio ufficio al Ministero. Considero Emiliano il peggior governatore di regione ...Negli elenchi 'bloccati' per il collegio che comprende Lucca in testa, fra gli altri, Renzi, Bonifazi, Donzelli, Bergamini e Silli. L'ex FI Barbara Masini candidata al Senato per il terzo polo ...