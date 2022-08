Stroppa | ' Napoli speciale per Petagna | spero che faccia bene'

CORNERNEWS24 : #Calcio - Monza a Napoli: Stroppa, Spalletti è un mostro sacro Tecnco brianzoli conta indisponibili,fuori Carlos Augusto e Mota - WiAnselmo : RT @Mediagol: Monza, Stroppa: “Napoli tra le migliori del campionato, uscirò soddisfatto se…” - Mediagol : Monza, Stroppa: “Napoli tra le migliori del campionato, uscirò soddisfatto se…” - ANSACampania : Monza a Napoli: Stroppa, Spalletti è un mostro sacro - ossobuco20111 : Monza a Napoli: Stroppa, Spalletti è un mostro sacro -

MONZA - "Stiamo bene e abbiamo una settimana di lavoro in più" . Lo ha dichiarato il tecnico del Monza , Giovanni, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il: " Carlos non recupera , ha presto una botta importante. Per l' Udinese dovremmo averlo. Out anche Mota , ha una mezza ...Anche a livello caratteriale ha una voglia matta come noi di far vincere il, me lo sono già ... Si attende un Monza all'inizio remissivo 'E' una squadra allenata bene,è moderno, a volte ...Giovanni Stroppa vola a Napoli con il suo Monza, impegnato allo stadio Maradona domani alle 18.30. (ANSA) - MONZA, 20 AGO - Giovanni Stroppa vola a Napoli con il suo Monza, impegnato allo stadio Marad ...Domani il Napoli affronterà al Maradona il Monza per la seconda giornata di campionato, e la prima in casa. L'allenatore della squadra lombarda, ...