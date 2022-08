“Referendum e democrazia”, Marco Cappato presenta i candidati : “12mila firme, una corsa contro il tempo per arrivare a 60mila” (Di sabato 20 agosto 2022) Marco Cappato ha presentato le candidature per Camera e Senato di “Referendum e democrazia” nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta il 19 agosto. Si tratta, ha scritto l’Associazione Luca Coscioni in una nota, di “Liste di chi si è battuto per i Referendum di eutanasia e cannabis” e oltre la metà è costituita da donne. Finora sono state presentate a sostegno circa 12mila firme: per arrivare al numero necessario di 60mila c’è tempo solo fino a lunedì 22 agosto. “Una corsa contro il tempo a causa di una grave discriminazione nei confronti di chi non fa parte della casta degli esentati, dunque deve raccogliere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022)hato le candidature per Camera e Senato di “” nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta il 19 agosto. Si tratta, ha scritto l’Associazione Luca Coscioni in una nota, di “Liste di chi si è battuto per idi eutanasia e cannabis” e oltre la metà è costituita da donne. Finora sono statete a sostegno circa: peral numero necessario dic’èsolo fino a lunedì 22 agosto. “Unaila causa di una grave discriminazione nei confronti di chi non fa parte della casta degli esentati, dunque deve raccogliere ...

