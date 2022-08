PSG, è ufficiale: Donnarumma e Spalletti al settimo cielo (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia ufficiale in casa PSG fa esultare Gianluigi Donnarumma e in un certo senso anche Luciano Spalletti Il PSG scenderà in campo domani alle 20:45 in trasferta contro il Lille, per la 3^ giornata della Ligue 1. L’obiettivo di Galtier è quello di conquistare un’altra vittoria per stabilire subito le gerarchie del campionato. Ci Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 agosto 2022) La notiziain casa PSG fa esultare Gianluigie in un certo senso anche LucianoIl PSG scenderà in campo domani alle 20:45 in trasferta contro il Lille, per la 3^ giornata della Ligue 1. L’obiettivo di Galtier è quello di conquistare un’altra vittoria per stabilire subito le gerarchie del campionato. Ci Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: Come annunciato sul sito ufficiale, #KeylorNavas è fuori dai convocati del PSG per la partita con il Lille. Il portiere… - ildarion_1926 : RT @LeBombeDiVlad: Come annunciato sul sito ufficiale, #KeylorNavas è fuori dai convocati del PSG per la partita con il Lille. Il portiere… - Antonio46863622 : RT @LeBombeDiVlad: Come annunciato sul sito ufficiale, #KeylorNavas è fuori dai convocati del PSG per la partita con il Lille. Il portiere… - LeBombeDiVlad : Come annunciato sul sito ufficiale, #KeylorNavas è fuori dai convocati del PSG per la partita con il Lille. Il port… - djdarta : #Navas Convocati del PSG Navas non convocato. Versione ufficiale: Lombalgia ? -