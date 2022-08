Pagelle seconda tappa Vuelta a España 2022: Sam Bennett torna padrone, super van Poppel. Devono arrendersi Pedersen e Merlier (Di sabato 20 agosto 2022) Pagelle seconda tappa Vuelta A ESPANA 2022 Sam Bennett, voto 9: due anni dall’ultima vittoria in un Grande Giro (era il Tour de France 2020). Da lì tante polemiche, due stagioni piuttosto deludenti e molta frustrazione. Tutta sfogata in quel di Utrecht oggi: l’irlandese della Bora-hansgrohe dimostra di essere ancora uno dei migliori velocisti al mondo e si va a prendere un bellissimo successo in terra neerlandese, battendo due rivali di lusso. Mads Pedersen, voto 8: all’Europeo di Monaco aveva deluso totalmente, qui invece riesce a destreggiarsi bene in volata ma non ne ha per battere nel testa a testa Bennett. seconda posizione comunque positiva. Tim Merlier, voto 6: la sua Alpecin-Deceuninck ha tirato per tutta la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)A ESPANASam, voto 9: due anni dall’ultima vittoria in un Grande Giro (era il Tour de France 2020). Da lì tante polemiche, due stagioni piuttosto deludenti e molta frustrazione. Tutta sfogata in quel di Utrecht oggi: l’irlandese della Bora-hansgrohe dimostra di essere ancora uno dei migliori velocisti al mondo e si va a prendere un bellissimo successo in terra neerlandese, battendo due rivali di lusso. Mads, voto 8: all’Europeo di Monaco aveva deluso totalmente, qui invece riesce a destreggiarsi bene in volata ma non ne ha per battere nel testa a testaposizione comunque positiva. Tim, voto 6: la sua Alpecin-Deceuninck ha tirato per tutta la ...

