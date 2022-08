Napoli, Di Lorenzo per la prima da capitano lancia un messaggio ai tifosi (Di sabato 20 agosto 2022) Giovanni di Lorenzo per la prima con la fascia da capitano al Maradona, lancia un messaggio ai tifosi partenopei. Il Napoli dopo la manita al Verona a è chiamato al debutto nello stadio di casa. Gli azzurri affronteranno la matricola Monza. La sfida con la squadra dell’ex Petagna sarà la gara dei debutti: La prima in casa della squadra di Luciano Spalletti. Quello assoluto dei brianzoli in trasferta in Serie A, e la prima volta, di Giovanni Di Lorenzo con la fascia da capitano al Maradona. Facile immaginare che alla naturale emozione per la prima volta con il simbolo del leader del gruppo attorno al braccio per il campione di Euro 2020 con l’Italia si aggiungerà quella di rivestire ... Leggi su napolipiu (Di sabato 20 agosto 2022) Giovanni diper lacon la fascia daal Maradona,unaipartenopei. Ildopo la manita al Verona a è chiamato al debutto nello stadio di casa. Gli azzurri affronteranno la matricola Monza. La sfida con la squadra dell’ex Petagna sarà la gara dei debutti: Lain casa della squadra di Luciano Spalletti. Quello assoluto dei brianzoli in trasferta in Serie A, e lavolta, di Giovanni Dicon la fascia daal Maradona. Facile immaginare che alla naturale emozione per lavolta con il simbolo del leader del gruppo attorno al braccio per il campione di Euro 2020 con l’Italia si aggiungerà quella di rivestire ...

napolipiucom : Napoli, Di Lorenzo per la prima da capitano lancia un messaggio ai tifosi #dilorenzo #NapoliMonza… - Serie_a_newss : @paolo2004_25 @iINSIDER_ Il pilastro difensivo del napoli è rrhamani Che viene da una stagione incredibile Per me è… - Mestanaccount1 : RT @claudioruss: Lorenzo #Insigne a @TLNTV: “Guarderò tutte le partite del #Napoli, sono un grande tifoso e spero che possano vincere lo sc… - Serie_a_newss : @paolo2004_25 @iINSIDER_ Poi per l'11 titolare non vedo affatto la Roma nettamente superiore Per me il Napoli con u… - lorenzo_zubomon : @borbonik Felice 0 di stare a Napoli ?? -