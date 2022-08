MotoGP, Aleix Espargarò si scaglia contro le sprint race: “Dicono che il tempo in pista sarà lo stesso? Str***ate!” (Di sabato 20 agosto 2022) Il mondo della MotoGP è stato decisamente “travolto” dalla novità delle sprint race. Le gare su distanza ridotta, infatti, saranno inserite in ogni appuntamento del calendario a partire dal 2023 e, volenti o nolenti, hanno dato il via ad un vero polverone. Da un lato, infatti, ha sorpreso il fatto che Dorna abbia imposto la novità ai piloti senza che questi ultimi fossero interpellati, dall’altro gli stessi protagonisti della classe regina si sono spaccati in due fronti ben netti. Chi approva questa novità, chi non la tollera. Barrare la categoria “B” nel caso di Aleix Espargarò, tra gli altri. Il portacolori dell’Aprilia, infatti, non ha usato ampi giri di parole per raccontare cosa pensi delle sprint race. “Penso sia davvero una str***ata – tuona – Il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Il mondo dellaè stato decisamente “travolto” dalla novità delle. Le gare su distanza ridotta, infatti, saranno inserite in ogni appuntamento del calendario a partire dal 2023 e, volenti o nolenti, hanno dato il via ad un vero polverone. Da un lato, infatti, ha sorpreso il fatto che Dorna abbia imposto la novità ai piloti senza che questi ultimi fossero interpellati, dall’altro gli stessi protagonisti della classe regina si sono spaccati in due fronti ben netti. Chi approva questa novità, chi non la tollera. Barrare la categoria “B” nel caso di, tra gli altri. Il portacolori dell’Aprilia, infatti, non ha usato ampi giri di parole per raccontare cosa pensi delle. “Penso sia davvero una str***ata – tuona – Il ...

