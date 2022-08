RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Casemiro passa dal Real al Manchester United ?????? - sportli26181512 : Manchester United, Bailly in uscita: va verso la Ligue 1: Nuova pista per Bailly. Il difensore è in uscita dal Manc… - hbk_89 : RT @VaneJuice2: Pantaleo Corvino con il budget del Manchester United farebbe 114 punti ogni campionato -

Il piano strategico della Juve per portarlo a Torino sembrava piuttosto spedito, ma ha poi subito un improvviso blocco per via dell'accordo mancato tra Rabiot e il. Per questo i ...Commenta per primo C'è la fila per Scott McTominay . Dopo l'arrivo di Casemiro , il centrocampista potrebbe non trovare più tanto spazio al, ecco quindi che in tante si sono fatte avanti. Secondo 90min.com , tra le inseguitrici ci sarebbero Newcastle, West Ham, Everton, Southampton, Leicester e anche club dall'Italia e ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il Manchester United, vista la mala parata in campionato, si è scatenato sul mercato e, dopo il colpo Casemiro, che oggi farà le visite mediche e lascia il ...