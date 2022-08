LIVE – Oleksandr Usyk – Anthony Joshua 2 | Mondiale WBA | WBO | IBF Pesi Massimi DIRETTA

eyesports5 : Giosuè vs Usyk 2 in diretta streaming -

Lo ha riferito su Telegram il sindaco della cittadina,Sienkevych. "In città si sentono potenti esplosioni" ha scritto alle 3 ora locale. Gli allarmi per attacchi aerei hanno suonato a ...... il palinsesto tv e streaming diUsyk vs Anthony Joshua, Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, in DIRETTAscritta su OA ...Follow live fight night updates as Oleksandr Usyk and Anthony Joshua face off in their world heavyweight title rematch in Saudi Arabia Image: Oleksandr Usyk and Anthony Joshua face-off at their ...The card takes place on Saturday, Aug. 20, 2022 at 12 p.m. ET at Jeddah Superdome in Saudi Arabia with the main event between Usyk and Joshua expected to begin around 5:30 p.m. ET.