LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Zarco e Quartararo comandano la FP3, Bagnaia e Aleix Espargarò lavorano sulle gomme (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 Bastianini si lancia con doppia gomma soft e prova il primo time attack. Record per 108 millesimi nel T1, e chiude al quarto posto a 57 millesimi 10.22 Poca azione in pista al momento. Bastianini e Di Giannantonio proseguono assieme a Jack Miller. Bagnaia e Quartararo sono ai box. 10.21 Alex Rins si lancia con doppia media, fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane 11° a 731 millesimi 10.20 Jack Miller parte con soft e media, procede con record nel T1 e T2 per 103 millesimi, quindi perde 2 decimi al T3 e chiude in 1:30.031, quarto a 220 millesimi 10.19 Joan Mir si lancia con media e soft e sale al comando in 1:29.811 con 32 millesimi su OLIVEira e 131 su Zarco 10.18 Quartararo prosegue a macinare chilometri e conclude ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.23 Bastianini si lancia con doppia gomma soft e prova il primo time attack. Record per 108 millesimi nel T1, e chiude al quarto posto a 57 millesimi 10.22 Poca azione in pista al momento. Bastianini e Di Giannantonio proseguono assieme a Jack Miller.sono ai box. 10.21 Alex Rins si lancia con doppia media, fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane 11° a 731 millesimi 10.20 Jack Miller parte con soft e media, procede con record nel T1 e T2 per 103 millesimi, quindi perde 2 decimi al T3 e chiude in 1:30.031, quarto a 220 millesimi 10.19 Joan Mir si lancia con media e soft e sale al comando in 1:29.811 con 32 millesimi su Oira e 131 su10.18prosegue a macinare chilometri e conclude ...

FormulaPassion : #MotoGP | Cominciano le PL3 del Gran Premio d'Austria: segui con noi la lotta per entrare in Q2 #AustrianGP - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si va a caccia della top10 #Bagnaia #Miller #Zarco #Mart… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si va a caccia della top10 #Bagnaia #Miller… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: GP Austria LIVE: caccia alla pole di MotoGP, Moto2 e Moto3 - gponedotcom : Ultima sessione utile per centrare l'accesso diretto alla Q2 con le Ducati padrone della scena e Quartararo ed Alei… -