LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: ci prova subito Maria Perez nella 20 km femminile. Trapletti nel gruppo di testa (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 10:43 Passaggio al sesto km in 27:08 con la francese Beretta sempre in prima posizione. Sempre in 11 al comando con la nostra Trapletti che si fa notare in testa al gruppo. 10:38 Dopo un quarto di gara sono 11 le atlete che compongono il drappello di battistrada, con la greca Ntrismpioti a chiudere. 10:33 Riassorbita Perez, che dopo aver ricevuto la segnalazione ha tolto il piede dall’acceleratore. Completato il secondo giro in 18:04 con la francese Clemence Beretta che transita al primo posto. Trapletti vigile nel gruppo di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE10:43 Passaggio al sesto km in 27:08 con la francese Beretta sempre in prima posizione. Sempre in 11 al comando con la nostrache si fa notare inal. 10:38 Dopo un quarto di gara sono 11 le atlete che compongono il drappello di battistrada, con la greca Ntrismpioti a chiudere. 10:33 Riassorbita, che dopo aver ricevuto la segnalazione ha tolto il piede dall’acceleratore. Completato il secondo giro in 18:04 con la francese Clemence Beretta che transita al primo posto.vigile neldi ...

