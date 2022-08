Kylie Jenner avrebbe dovuto chiamarsi in un altro modo, la sua rivelazione (Di sabato 20 agosto 2022) Kylie Jenner grazie al suo nome ha fatto milioni ed ha pure vinto una causa in tribunale contro Kylie Minogue che si era parecchio indispettita del fatto che l’imprenditrice di Keeping Up With The Kardashians usasse il suo nome per far business. Per questo motivo quando Kylie Jenner su TikTok ha rivelato che i suoi genitori avevano inizialmente pensato ad un altro nome per lei, il video è diventato virale. Ovviamente anche il primo nome scelto per Kylie dai suoi genitori Kris e Caitlyn Jenner rispecchiava la tradizione della lettera “K”. Dopo Kourtney, Kim e Kendall, la quarta figlia si sarebbe dovuta chiamare.. Kennedy! Alla fine però il nome Kennedy è stato bocciato per far spazio a Kylie. Questo perché “Kennedy” e “Kendall” ... Leggi su biccy (Di sabato 20 agosto 2022)grazie al suo nome ha fatto milioni ed ha pure vinto una causa in tribunale controMinogue che si era parecchio indispettita del fatto che l’imprenditrice di Keeping Up With The Kardashians usasse il suo nome per far business. Per questo motivo quandosu TikTok ha rivelato che i suoi genitori avevano inizialmente pensato ad unnome per lei, il video è diventato virale. Ovviamente anche il primo nome scelto perdai suoi genitori Kris e Caitlynrispecchiava la tradizione della lettera “K”. Dopo Kourtney, Kim e Kendall, la quarta figlia si sarebbe dovuta chiamare.. Kennedy! Alla fine però il nome Kennedy è stato bocciato per far spazio a. Questo perché “Kennedy” e “Kendall” ...

