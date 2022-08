Juve Casemiro | spunta il retroscena della chiamata di Allegri

(Di sabato 20 agosto 2022) Laavrebbe provato a convincereil clamorosocon ladial Brasiliano Laavrebbe provato a convincereil clamorosocon ladial Brasiliano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero provato a prendere il centrocampista dei Blancos. Contatto diretto tra il brasiliano e il tecnicoma non si sono trovate le condizioni e ha scelto il Manchester. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilducadi : @KeviniJFC @G_Cobianchi anche kross casemiro modric risultato iconico 4-0 contro la Juve di allegri - ZonaBianconeri : RT @FI69interista: Ma quale #Casemiro al #ManchesterUnited ... #Allegri #juve #Juventus #Calciomercato - FI69interista : Ma quale #Casemiro al #ManchesterUnited ... #Allegri #juve #Juventus #Calciomercato - fRa_gAv : Ieri avevo in animo di fare un tweet su Casemiro e la Juve ed ecco qui. - Vyck72 : @BighiTheKid Ho letto poco fa che Allegri ha telefonato a Casemiro per convincerlo a sposare il progetto Juve. Tra… -

Laavrebbe provato a convincere, spunta il clamoroso retroscena con la chiamata di Allegri al Brasiliano Laavrebbe provato a convincere, spunta il clamoroso retroscena con la ...... che ha abbandonato il francese della Juventus e si è assicurata le prestazioni didel ..., la breve storia di Zakaria in bianconero. Arrivato nello scorso mercato di gennaio per una cifra ...Il giornalista sportivo ha aggiunto che per le sorprese c'è tempo fino al 1° settembre, ovvero quando finirà il calciomercato estivo ...Secondo il giornalista sportivo alla fine il francese si trasferirà nella società inglese, consentendo al club di investire su Paredes ...