Fabian Ruiz al PSG: cosa manca per chiudere l’affare (Di sabato 20 agosto 2022) Non convocato contro il Verona, assente anche nella sfida interna con il Monza, Fabian Ruiz è ormai ai margini del Napoli ed attende solo di definire il suo passaggio al PSG. Il centrocampista spagnolo non è ancora un nuovo giocatore del Paris semplicemente perché i parigini devono liberare spazio nell’attuale rosa a loro disposizione. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, tra Napoli e PSG c’è l’ok per il passaggio dello spagnolo ai piedi della Tour Eiffel, da risolvere però ci sono due piccoli problemi. Il primo è legato alla richiesta economica del Napoli, gli azzurri inizialmente chiedevano una cifra pari a 30 milioni di euro, cifra che però il PSG non è intenzionato a sborsare ma tra le due parti c’è la base per trovare l’accordo economico. Il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Non convocato contro il Verona, assente anche nella sfida interna con il Monza,è ormai ai margini del Napoli ed attende solo di definire il suo passaggio al PSG. Il centrocampista spagnolo non è ancora un nuovo giocatore del Paris semplicemente perché i parigini devono liberare spazio nell’attuale rosa a loro disposizione. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, tra Napoli e PSG c’è l’ok per il passaggio dello spagnolo ai piedi della Tour Eiffel, da risolvere però ci sono due piccoli problemi. Il primo è legato alla richiesta economica del Napoli, gli azzurri inizialmente chiedevano una cifra pari a 30 milioni di euro, cifra che però il PSG non è intenzionato a sborsare ma tra le due parti c’è la base per trovare l’accordo economico. Il ...

