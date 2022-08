Everton, si lavora per un gioiellino dell'Ajax (Di sabato 20 agosto 2022) L'Everton sta scandagliando il mercato per migliorare una rosa che ha faticato nella passata stagione e non ha iniziato bene neanche in... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) L'sta scandagliando il mercato per migliorare una rosa che ha faticato nella passata stagione e non ha iniziato bene neanche in...

Everton, si lavora per un gioiellino dell'Ajax

L'Everton sta scandagliando il mercato per migliorare una rosa che ha faticato nella passata stagione e non ha iniziato bene neanche in questa. La squadra di Lampard ha messo nel mirino Kudus, stella dell'Ajax.

L'intreccio che regala il nuovo bomber alla Juventus

L'olandese sta trattando la risoluzione con il Barcellona, mentre con la Juventus si lavora ad un contratto. Messo fuori per punizione da Allegri nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, l'ex Everton non rientra nei piani.