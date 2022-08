Elezioni, dirigenti campani di Articolo Uno contro Speranza: Mortificati dal partito (Di sabato 20 agosto 2022) “Caro segretario, con sofferenza siamo costretti a rilevare che le scelte poste in essere dal partito hanno mortificato la lotta politica che abbiamo fatto insieme in questi anni, in specie in campania”. È quanto si legge nella lettera aperta inviata da alcuni dirigenti campani di Articolo Uno al segretario nazionale, Roberto Speranza. “Ti avevamo dato mandato – prosegue la lettera – di portare il nostro contributo alla costruzione del campo largo con il Pd e le altre forze democratiche a noi affini, che avrebbe dovuto significare anche il superamento delle ragioni che ci avevano portato alla scissione di Articolo Uno. Ti abbiamo seguito, anche nell’ultima fase, con fiducia e lealtà nella convinzione che avremmo caratterizzato politicamente il programma e la formazione ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) “Caro segretario, con sofferenza siamo costretti a rilevare che le scelte poste in essere dalhanno mortificato la lotta politica che abbiamo fatto insieme in questi anni, in specie ina”. È quanto si legge nella lettera aperta inviata da alcunidiUno al segretario nazionale, Roberto. “Ti avevamo dato mandato – prosegue la lettera – di portare il nostro contributo alla costruzione del campo largo con il Pd e le altre forze democratiche a noi affini, che avrebbe dovuto significare anche il superamento delle ragioni che ci avevano portato alla scissione diUno. Ti abbiamo seguito, anche nell’ultima fase, con fiducia e lealtà nella convinzione che avremmo caratterizzato politicamente il programma e la formazione ...

