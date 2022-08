Cristina Quaranta e Laura Freddi fanno sognare i follower, reunion per le ragazze di "Non è la Rai" (Di sabato 20 agosto 2022) A 30 anni dalla fine del programma sono ancora molto legate e hanno trascorso qualche giorno insieme a San Felice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 agosto 2022) A 30 anni dalla fine del programma sono ancora molto legate e hanno trascorso qualche giorno insieme a San Felice ...

"Non è la Rai", la reunion (su Instagram) che non ti aspetti Un selfie al mare in costume da bagno, senza un filo di trucco, che simboleggia una grande amicizia che dura da più di trent'anni. Laura Freddi e Cristina Quaranta, volti storici del celebre programma Non è la Rai, hanno festeggiato un grande traguardo, pubblicando su Instagram una loro foto insieme e che ha fatto impazzire i fan. Laura Freddi e Cristina Quaranta, le due ex storiche di Non è la Rai sono ancora amiche dopo 30 anni. Le due 50enni hanno trascorso alcuni giorni insieme. Eccole a cena a Terracina per festeggiare la ...