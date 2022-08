Colossale bufala | Riccardo Zanotti smentisce lo scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari

Iienxox : @ke1thxox è una colossale ?? bufala ???????? - AlbertoGraziola : I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? Riccardo Zanotti replica: “Fake news, è una colossale bufala”… - yoliebes : È una colossale bufala?? - GinGin_ami : @unabalenottera È una colossale bufala. Smentito tutto ???? - _Biscot_ : È una colossale... bufala IO LO AMO -

Soundsblog

... ' E' bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei per andare a trovare un'amica per far partire la bomba, poi rivelatasi una', riporta in uno spazio dedicato alla ...Poi rivelatasi una. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un'... I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono Riccardo Zanotti replica: “Fake news, è una colossale bufala” La notizia dello scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari si è diffusa sui social in queste ore, gettando nello sconforto i fan della band bergamasca nata nel 2010. "Dopo 12 anni di attività e ben q ...Anzi, meglio ancora, è una colossale… bufala”. Non ci sarebbe aria di addio e intenzione di sciogliere la band, né tantomeno l’idea di una carriera solista, da parte di Riccardo Zanotti che si è visto ...