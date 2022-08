Canada | licenziata la star dei Tg | Non mi tingevo più i capelli

Fanpage.it

Lisa LaFlamme, conduttrice di punta di CTv, emittente privata canadese, è stata allontanata dalla testata due anni prima della scadenza del ...Ma il fatto che la 58enne LaFlamme avesse scelto di smettere di tingersi la chioma è una ragione sufficiente per troncare un contratto due anni prima della sua scadenza In, ma oramai anche ... Lisa LaFlamme licenziata perché conduceva con i capelli grigi: Sono scioccata e rattristata Lisa LaFlamme, conduttrice di punta di CTv, emittente privata canadese, è stata allontanata dalla testata due anni prima della scadenza del contratto ...Famosissima e stimata in tutto il Canada, Lisa LaFlamme è stata per 12 anni la conduttrice del principale telegiornale della CTV, il più grande network televisivo canadese privato.