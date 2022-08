Atalanta-Milan | Gasperini | “Non è scontro diretto | Scudetto non è nostro obiettivo”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico della Dea non vuol sentire parlare di: “Illotta per lo, noi abbiamo altri obiettivi che non dipendono dalla partita di domani – spiega – Faremo di tutto per fare delmeglio, sicuramente è una sfida di alto profilo.” Sugli avversariha parole di grande stima: “Per me ilè un modello, ha lanciato tanti giovani e Pioli ha un gioco offensivo. Hanno meritato di vincere il campionato e hanno tanti gol nei loro giocatori, per me rappresenta l’unico modello da seguire.” SportFace.