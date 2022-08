TS – il Polpo torna a lavorare sul campo! (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 09:54:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Paul Pogba ha superato il primo livello (la piscina) ed è pronto a misurarsi con il secondo: il campo. Un po’ come succede nei videogame, di cui il Polpo è appassionato, più si va avanti e più le difficoltà aumentano. Nel caso del centrocampista juventino, però, non si tratta di un gioco. La questione è seria e orienta i pensieri tanto di Massimiliano Allegri, che spera di riabbracciare il suo pupillo il prima possibile, quanto dei tifosi juventini. L’ex Manchester United, infortunatosi al ginocchio (lesione del menisco esterno) durante la tournée di fine luglio negli Stati Uniti, all’intervento chirurgico ha preferito una terapia conservativa. Tradotto: niente operazione e avanti con un programma personalizzato tra sedute in ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 09:54:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Paul Pogba ha superato il primo livello (la piscina) ed è pronto a misurarsi con il secondo: il campo. Un po’ come succede nei videogame, di cui ilè appassionato, più si va avanti e più le difficoltà aumentano. Nel caso del centrocampista juventino, però, non si tratta di un gioco. La questione è seria e orienta i pensieri tanto di Massimiliano Allegri, che spera di riabbracciare il suo pupillo il prima possibile, quanto dei tifosi juventini. L’ex Manchester United, infortunatosi al ginocchio (lesione del menisco esterno) durante la tournée di fine luglio negli Stati Uniti, all’intervento chirurgico ha preferito una terapia conservativa. Tradotto: niente operazione e avanti con un programma personalizzato tra sedute in ...

Luxgraph : Pogba rivede la luce: il Polpo torna a lavorare sul campo! - mirko_vale_ : @Bonu4L Pensavo di prenderli, ma credo di balzare, anche se sono combattuto perché, molto probabilmente, torna il polpo. - Antonio79950218 : @ManfrediREAL Torna a Bari a mangiarti il polpo crudo nel panino con la peroni... Che il calcio non è per te, cima di rapa. - Gaetano108 : @paulpogba @astarbarbers Torna Polpo ti aspettiamo alla faccia dei mezzi juventini - matteof111 : RT @Avv_Bianco_Nero: mamma mia, se il Polpo torna in campo tra 10 giorni qui sarà pieno di ortopedici falliti ?? -