(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Unvile, uno sfregio vergognoso ai principi di libertà, giustizia e antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica, nata grazie alla lotta partigiana e all'civile di persone come Tina. Unvile che cialdell': perché la libertà, il pluralismo, la democrazia non sono mai conquistati una volta per sempre, ma vanno difesi e inverati ogni giorno". Così Andrea, deputato Pd.

Chi ci sarà per voi sul proporzionale a Torino? "Emma Bonino, Sylvia Manzi e una personalità di ... Ho già preso contatti con Andrea Giorgis che corre sull'uninominale del Senato e siamo orientati a ... abbia candidato persone come me e come i parlamentari uscenti Davide Gariglio e Andrea Giorgis per ... Parola di Stefano Lepri, deputato del Pd, che corre a Torino nel collegio uninominale che comprende ... Torino: Giorgis (Pd), 'gesto contro Anselmi richiama a dovere impegno' Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Un gesto vile, uno sfregio vergognoso ai principi di libertà, giustizia e antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica, nata grazie alla lotta partigiana e all'impegno civile di persone come Tina Anselmi. Un gesto vile che ci richiama all'impegno: perché la libertà, il pluralismo, la democrazia non sono mai conquistati una volta per sempre, ma vanno difesi e inverati ogni giorno". Così Andrea Giorgis, deputato Pd.