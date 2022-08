Sky: Navas guadagna 9 milioni, non vuole rinunciare ad un solo euro. Spunta un retroscena su Fabian” (Di venerdì 19 agosto 2022) Navas, grande obiettivo del Napoli per la porta non vuole rinunciare al suo lauto ingaggio da 18 milioni lordi. Navas sarà l’ultima carta giocata dal presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis in questo mercato estivo. Il Napoli ha ricostruito la sua ossatura partendo dalla difesa (sono arrivati Kim, Ostigard, Olivera) per poi spostarsi in avanti (Ndombele, Kvara, Simeone e Raspadori). Il nodo più complicato da sciogliere però, resta quello del portiere. La ricerca per questa posizione potrebbe concludersi al gong finale del mercato. I nomi in lizza sono quello di Keylor Navas – il più quotato -, mentre Kepa sembra essersi defilato. Ma attenzione a non escludere a priori Alex Meret, che tutt’ora è la prima scelta di Spalletti. Navas-NAPOLI: LE ULTIME La ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022), grande obiettivo del Napoli per la porta nonal suo lauto ingaggio da 18lordi.sarà l’ultima carta giocata dal presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis in questo mercato estivo. Il Napoli ha ricostruito la sua ossatura partendo dalla difesa (sono arrivati Kim, Ostigard, Olivera) per poi spostarsi in avanti (Ndombele, Kvara, Simeone e Raspadori). Il nodo più complicato da sciogliere però, resta quello del portiere. La ricerca per questa posizione potrebbe concludersi al gong finale del mercato. I nomi in lizza sono quello di Keylor– il più quotato -, mentre Kepa sembra essersi defilato. Ma attenzione a non escludere a priori Alex Meret, che tutt’ora è la prima scelta di Spalletti.-NAPOLI: LE ULTIME La ...

