“Si è baciata con il famoso”. Elodie, ora ci sono conferme: beccata di nuovo con l’ex di diverse vip (Di venerdì 19 agosto 2022) La bomba gossip su Elodie è stata confermata ancora e ora tutti gridano già alla coppia. La cantante potrebbe avere un nuovo fidanzato e non è sicuramente uno sconosciuto. Anzi, lui è molto famoso ed è noto anche per aver avuto una relazione sentimentale con Belen Rodriguez. Giorni fa era uscita la prima voce su di loro, dopo averli visti insieme, ma ora si sono aggiunti altri particolari che hanno reso ancora più interessante la notizia. Si sono spinti oltre e i dubbi si stanno assottigliando sempre di più. A quanto pare Elodie avrebbe un nuovo fidanzato famoso, almeno stando alle indiscrezioni rilanciate sul profilo social dell’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha pubblicato un paio di segnalazioni ricevute nelle ultime ore e i fan stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) La bomba gossip suè stata confermata ancora e ora tutti gridano già alla coppia. La cantante potrebbe avere unfidanzato e non è sicuramente uno sconosciuto. Anzi, lui è moltoed è noto anche per aver avuto una relazione sentimentale con Belen Rodriguez. Giorni fa era uscita la prima voce su di loro, dopo averli visti insieme, ma ora siaggiunti altri particolari che hanno reso ancora più interessante la notizia. Sispinti oltre e i dubbi si stanno assottigliando sempre di più. A quanto pareavrebbe unfidanzato, almeno stando alle indiscrezioni rilanciate sul profilo social dell’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha pubblicato un paio di segnalazioni ricevute nelle ultime ore e i fan stanno ...

BRADYPUSS : RT @0ggiNo: @BRADYPUSS siccome sono insensata ti rispondo con una rima baciata - 0ggiNo : @BRADYPUSS siccome sono insensata ti rispondo con una rima baciata - ma_ri_01 : la mia casa in questi giorni è un albergo io amo tutto questo ci sono sei ragazzi e ragazze che girano per casa in… - sthmwf : @hwltjd941 @mindofgaia tradotto in marrapodiano “sono depressa per un ragazzo ventunenne mezzo torinese thailandese… - sthmwf : @hwltjd941 @mindofgaia no infatti non a te che balli la baciata con uno di 21 anni per due minuti contati di orologio -