"Ricordo bene...". Il retroscena che sbugiarda Casini: imbarazzo sul suo passato (Di venerdì 19 agosto 2022) Enrico Letta ha ricandidato nel Pd Pier Ferdinando Casini, in Parlamento dal 1983, perché si deve «difendere la Costituzione da ogni torsione presidenzialista». Diceva a suo tempo il grande Carlo Donat-Cattin che la politica non può essere come il Varietà dove ogni sera si cambia il Cartellone. Essendo stato capogruppo alla Camera del Centro Cristiano Democratico, di cui Pier Ferdinando Casini era segretario politico, Ricordo bene quanto Casini fosse sinceramente e convintamente presidenzialista. Ho ritrovato a proposito questa bella dichiarazione del senatore Francesco D'Onofrio, noto costituzionalista, a nome del CCD. Era il 10 ottobre del 1996 e D'Onofrio dichiarava alla Adnkronos, rivolgendosi al presidente del Consiglio Lamberto Dini: «Basta aggiungere al piano per sette riforme la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Enrico Letta ha ricandidato nel Pd Pier Ferdinando, in Parlamento dal 1983, perché si deve «difendere la Costituzione da ogni torsione presidenzialista». Diceva a suo tempo il grande Carlo Donat-Cattin che la politica non può essere come il Varietà dove ogni sera si cambia il Cartellone. Essendo stato capogruppo alla Camera del Centro Cristiano Democratico, di cui Pier Ferdinandoera segretario politico,quantofosse sinceramente e convintamente presidenzialista. Ho ritrovato a proposito questa bella dichiarazione del senatore Francesco D'Onofrio, noto costituzionalista, a nome del CCD. Era il 10 ottobre del 1996 e D'Onofrio dichiarava alla Adnkronos, rivolgendosi al presidente del Consiglio Lamberto Dini: «Basta aggiungere al piano per sette riforme la ...

