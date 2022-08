Regionali Sicilia | Chinnici non vuole gli impresentabili nelle liste del Pd | ma il partito insiste e vuole ben 4 candidati a processo

(Di venerdì 19 agosto 2022) Si avanza a denti stretti. La coalizione giallo-rossa tiene ancora inma la tensione è alta e restano molti nodi da sciogliere. Questo viene fuori, in sostanza, dal vertice che giovedì pomeriggio ha visto riuniti a Caltanissetta il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, il referente del M5s, Nuccio Di Paola, Claudio Fava per i Cento Passi e la candidata alla presidenza della regione, Caterina. A fine riunione i commenti sono sibillini: “Piccoli passi avanti”, indica sbrigativo un bigno dei Cinque stelle. E sono passi non solo piccoli ma pure molto incerti: “Nessuna esitazione sulla candidata che è di alto profilo, il dubbio è sull’affidabilità deldemocratico, visto quello che sta succedendo su scala nazionale”, riassume Di Paola, dopo il summit di Caltanissetta. Gli ...

fattoquotidiano : Regionali Sicilia, alta tensione tra M5s e Pd dopo il deposito dei simboli: “I dem sottovalutano la situazione”. Al… - fattoquotidiano : Regionali Sicilia, il M5s al Pd: “Via il nome di Chinnici dal vostro simbolo”. I dem: “Richiesta irricevibile”. All… - you_trend : ?? Il presidente della Sicilia Nello Musumeci si ritira dalla corsa alle regionali del 25 settembre - fattoquotidiano : Regionali Sicilia, Chinnici non vuole gli impresentabili nelle liste del Pd: ma il partito insiste e vuole ben 4 ca… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Regionali Sicilia, Schifani “No agli assessori tuttologi” - -

... collegio 3, e in". Lo ricorda in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in ...la Calabria vista da dentro il palazzo e quanto serve per risolvere talune problematicheanche con ...... Nuccio Di Paola, commentando gli ultimi febbrili giorni di dibattito interno legato al mantenimento o alla rottura dell'allenza con il Partito Democratico per le elezioniindel 25 ...PALERMO (ITALPRESS) - Pari dignità a tutti gli alleati, una squadra di assessori senza "tuttologi" ma che punti sugli specialisti, un dialogo più stretto ...Giuseppe Conte si candida capolista alla Camera in quattro regioni: Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. L’ex procuratore antimafia Cafiero de Raho correrà nel primo collegio della Calabria e nel te ...