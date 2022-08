No! Il Vaiolo delle scimmie non è un effetto collaterale dei vaccini anti Covid-19 (Di venerdì 19 agosto 2022) Il nuovo Coronavirus e le varianti Covid non esistono e il Vaiolo delle scimmie sarebbe un evento avverso dovuto ai vaccini. Questa narrazione continua a proliferare nelle condivisioni di Facebook, spesso mediante clip, dove la «virologa e immunologa» Poornima Wagh rivelerebbe il complotto delle case farmaceutiche, sempre impegnate a inventare pandemie e malattie. Ma ripetere delle falsità più e più volte non le trasforma in fatti. Per chi ha fretta: I postulati di Koch non possono essere applicati in maniera dogmatica. I virus non reagiscono allo stesso modo negli animali e nell’uomo. Per isolare e accertare la presenza di un patogeno, associandolo a una malattia è sufficiente effettuare dei test molecolari su campioni presi dal malato, come ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Il nuovo Coronavirus e le varinon esistono e ilsarebbe un evento avverso dovuto ai. Questa narrazione continua a proliferare nelle condivisioni di Facebook, spesso mediante clip, dove la «virologa e immunologa» Poornima Wagh rivelerebbe il complottocase farmaceutiche, sempre impegnate a inventare pandemie e malattie. Ma ripeterefalsità più e più volte non le trasforma in fatti. Per chi ha fretta: I postulati di Koch non possono essere applicati in maniera dogmatica. I virus non reagiscono allo stesso modo negli animali e nell’uomo. Per isolare e accertare la presenza di un patogeno, associandolo a una malattia è sufficiente effettuare dei test molecolari su campioni presi dal malato, come ...

