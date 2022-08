Napoli scatenato, ecco cosa manca per Navas (Di venerdì 19 agosto 2022) Keylor Navas sempre più vicino al Napoli. Secondo Sky il portiere costaricense deve risolvere prima delle pendenze economiche con il... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Keylorsempre più vicino al. Secondo Sky il portiere costaricense deve risolvere prima delle pendenze economiche con il...

calciomercatoit : ???? #Napoli SCATENATO: Tanguy #Ndombele è a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche ?? ?? @MarcoDeiana95… - NapoliAddict : MERCATO - Salernitana su Dobvyk. Napoli scatenato, ufficiale Simeone, ok Raspadori, visite mediche per Ndombele. Ip… - zazoomblog : Napoli scatenato: visite e firma per Ndombele - #Napoli #scatenato: #visite #firma - infoitsport : MERCATO - Salernitana su Dobvyk. Napoli scatenato, ufficiale Simeone, ok Raspadori, visite mediche per Ndombele - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #Raspadori è a #Roma per le visite mediche ? Gli azzurri pronti ad annunciare il nuovo attaccante in arrivo… -