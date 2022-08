Mountain Bike, Mathias Flückiger trovato positivo allo zeranolo, sospeso l’argento di Tokyo (Di venerdì 19 agosto 2022) Una notizia shock scuote il mondo della Mountain Bike proprio nel giorno della prova maschile di Cross Country degli Europei 2022. Lo svizzero Mathias Flückiger è stato provvisoriamente sospeso con effetto immediato per una violazione al codice antidoping. Il vincitore della Coppa del Mondo dello scorso anno, nonchè medaglia d’argento a Tokyo 2020, è risultato positivo allo zeranolo, una sostanza anabolizzante proibita. Il test gli era stato somministrato il 5 giugno, in occasione dei Campionati Nazionali elvetici, vinti dallo stesso Flückiger. Calendario Europei Mountain Bike oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara In attesa dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Una notizia shock scuote il mondo dellaproprio nel giorno della prova maschile di Cross Country degli Europei 2022. Lo svizzeroè stato provvisoriamentecon effetto immediato per una violazione al codice antidoping. Il vincitore della Coppa del Mondo dello scorso anno, nonchè medaglia d’argento a2020, è risultato, una sostanza anabolizzante proibita. Il test gli era stato somministrato il 5 giugno, in occasione dei Campionati Nazionali elvetici, vinti dstesso. Calendario Europeioggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara In attesa dei ...

