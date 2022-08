Mi candido con il Pd per evitare che si sbilanci troppo a sinistra, spiega Cottarelli (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia è a un punto di svolta, dice il professor Carlo Cottarelli, candidato tra le file del Pd, al Corriere della Sera, «e mi sembra giusto dare un contributo». È stata una decisione rapida, spiega, perché in campo ci sono «due visioni molto diverse di come dovrebbe funzionare l’Italia» e la sua è più vicina a quella del Partito democratico. In tanti hanno sollevato obiezioni alla sua scelta, soprattutto perché è autore del del programma di Azione (in realtà, spiega, ha solo «coordinato il gruppo di esperti che ha preparato gli otto rapporti dai quali poi il partito ha scelto cosa prendere per il programma») e si troverebbe a correre in una coalizione che comprende anche sinistra Italiana ma, spiega, «con questa legge elettorale è importante presentarsi insieme, anche se questo implica allearsi con ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia è a un punto di svolta, dice il professor Carlo, candidato tra le file del Pd, al Corriere della Sera, «e mi sembra giusto dare un contributo». È stata una decisione rapida,, perché in campo ci sono «due visioni molto diverse di come dovrebbe funzionare l’Italia» e la sua è più vicina a quella del Partito democratico. In tanti hanno sollevato obiezioni alla sua scelta, soprattutto perché è autore del del programma di Azione (in realtà,, ha solo «coordinato il gruppo di esperti che ha preparato gli otto rapporti dai quali poi il partito ha scelto cosa prendere per il programma») e si troverebbe a correre in una coalizione che comprende ancheItaliana ma,, «con questa legge elettorale è importante presentarsi insieme, anche se questo implica allearsi con ...

