“Lo faccio agli uomini da 13 anni”: ecco cosa lascia fare del suo corpo questa ragazza (Di venerdì 19 agosto 2022) La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà sicuramente senza parole. Sembra, infatti, la trama perfetta di un film horror, peccato però che è la triste verità. Ventotto anni, professione fiorista e “cigno nero”. Così si definisce Blut Kätzchen, giovane originaria della Louisiana che ad un certo punto della sua vita ha capito che prova piacere quando la gente beve il suo sangue. Blut ha deciso di raccontare apertamente questa sua perversione in un’intervista al Daily Star, scatenando così una marea di polemiche. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.



