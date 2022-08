LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: dominio Jumbo-Visma, Gesink prima maglia roja. Nibali a 46? (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! 20.20 46? il ritardo in classifica per Vincenzo Nibali. A 1’25” Domenico Pozzovivo. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA prima TAPPA DELLA Vuelta A Espana 20221 Gesink Robert Jumbo-Visma 0:24:40 2 ROGLI? Primož Jumbo-Visma ,, 3 HARPER Chris Jumbo-Visma ,, 4 KUSS Sepp Jumbo-Visma ,, 5 DENNIS Rohan Jumbo-Visma ,,6 AFFINI Edoardo Jumbo-Visma ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! 20.20 46? il ritardo in classifica per Vincenzo. A 1’25” Domenico Pozzovivo. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LATAPPA DELLARobert0:24:40 2 ROGLI? Primož,, 3 HARPER Chris,, 4 KUSS Sepp,, 5 DENNIS Rohan,,6 AFFINI Edoardo...

