Liste Pd, Lotti commenta l'esclusione: «Fatto fuori per far posto a Di Maio»

«Non tollero l'ipocrisia. La mia esclusione è stata una scelta politica». Lo dice amaro il deputato uscente dal Partito democratico, Luca Lotti, intervistato dal Quotidiano Nazionale sul suo mancato inserimento nelle Liste per le elezioni politiche. La sua è «una presa d'atto. Rabbia no – dice -. Il dispiacere, confesso, è per le centinaia di persone che mi stanno scrivendo in queste ore». Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi, assieme a Lorenzo Guerini è leader della corrente Base riformista. «Non avrei regalato seggi a chi non appartiene alla storia del Pd, a Di Maio o a Crisanti, solo per fare due nomi», prosegue Lotti, «rinunciando invece a chi ha sempre e solo lavorato per le nostre idee e per un partito riformista». Escluso dalle Liste, il parlamentare rivendica «con orgoglio ...

