La serie britannica su Apple Tv+ dal 19 agosto è una commedia dallo humour nerissimo incentrata su cinque sorelle unite dall'odio per uno degli uomini più meschini del piccolo schermo (Di venerdì 19 agosto 2022) Un'altra serie gialla (o "murder mystery") al femminile si aggiunge alle folta lista di produzioni televisive recenti: è Bad Sisters, produzione britannica dal 19 agosto su Apple Tv+ in dieci puntate diffuse a scadenza settimanale (le prime due al loro debutto oggi). Bad Sisters si discosta tuttavia dalle cugine americane e in generale da altri produzioni simili recenti – da Big Little Lies a Sharp Objects passando per The Undoing e Little Fires Everywhere – dedicate a un gruppo di donne alla prese con foschi segreti di famiglia. Questo grazie a un elemento tipicamente Made in Uk: un irresistibile, provocatorio e pungente humour nero, dilagante in questo remake di una serie fiamminga intitolata Clan e realizzata nel 2012.

