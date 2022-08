La Duchessa di Cambridge, all'università, era solita chiamare il marito con un'allusione alle sue doti intime (Di venerdì 19 agosto 2022) Come racconta il Mirror, Kate Middleton all’università era solita rivolgersi a William con un soprannome decisamente piccante, chiara e divertente allusione alle doti nascoste del principe (foto Getty) Che Kate Middleton potesse aver dato un soprannome, in privato, al principe William non sorprende. In fondo, succede anche nelle migliori famiglie. Che avesse scelto un nomignolo decisamente sexy, però, non se l’aspettava nessuno, tanto che la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Kate Middleton e il soprannome sexy dato a William Scrive il Mirror che la Duchessa di Cambridge, ai tempi dell’università, era solita chiamare il futuro marito «Big Willy». Un soprannome decisamente azzardato, ... Leggi su amica (Di venerdì 19 agosto 2022) Come racconta il Mirror, Kate Middleton all’erarivolgersi a William con un soprannome decisamente piccante, chiara e divertentenascoste del principe (foto Getty) Che Kate Middleton potesse aver dato un soprannome, in privato, al principe William non sorprende. In fondo, succede anche nelle migliori famiglie. Che avesse scelto un nomignolo decisamente sexy, però, non se l’aspettava nessuno, tanto che la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Kate Middleton e il soprannome sexy dato a William Scrive il Mirror che ladi, ai tempi dell’, erail futuro«Big Willy». Un soprannome decisamente azzardato, ...

