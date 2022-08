Jonah Hill: “Soffro di attacchi di panico da 20 anni, non promuoverò più i miei film” (Di venerdì 19 agosto 2022) In una lettera aperta a Deadline Jonah Hill ammette di soffire di attacchi di panico e per questo motivo eviterà di promuovere i suoi prossimi lavori. “Ho passato quasi vent’anni vivendo attacchi di panico che peggiorano con le apparizioni sui media e gli eventi con pubblico per questo non mi vedrete più promuovere i miei film, prendo questa importante decisione per proteggere me stesso, se mi ammalassi di più continuando a fare promozione non agirei bene nei miei confronti né in quelli del film. Solitamente provo grande vergogna nello scrivere lettere di questo tipo, ma mi sento anche privilegiato a essere uno dei pochi che possono permetterselo: non perderò il mio lavoro lavorando sulla mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) In una lettera aperta a Deadlineammette di soffire didie per questo motivo eviterà di promuovere i suoi prossimi lavori. “Ho passato quasi vent’vivendodiche peggiorano con le apparizioni sui media e gli eventi con pubblico per questo non mi vedrete più promuovere i, prendo questa importante decisione per proteggere me stesso, se mi ammalassi di più continuando a fare promozione non agirei bene neiconfronti né in quelli del. Solitamente provo grande vergogna nello scrivere lettere di questo tipo, ma mi sento anche privilegiato a essere uno dei pochi che possono permetterselo: non perderò il mio lavoro lavorando sulla mia ...

