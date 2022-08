Inter, incontro con i rappresentati di Lukaku (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Inter ha incontrato nella mattinata di oggi presso la sede di Viale della Liberazione i rappresentanti di Roc Nation l'agenzia che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) L'ha incontrato nella mattinata di oggi presso la sede di Viale della Liberazione i rappresentanti di Roc Nation l'agenzia che...

MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - sportli26181512 : Inter, incontro con i rappresentati di Lukaku: L'Inter ha incontrato nella mattinata di oggi presso la sede di Vial… - serieAnews_com : #Lazio, incontro con l’agente di #Acerbi per parlare del suo addio #Calciomercato #Inter - SportHub22 : L'#Inter lavora in difesa su #Akanji e #Acerbi. Oggi incontro col @PSG_inside per #Skriniar - pasqualinipatri : Acerbi, oggi l’incontro con l’agente: l’Inter aspetta -