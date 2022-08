Furto nella notte a Solofra | carabiniere ferito | indagini in corso

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Questa, a seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia disono intervenuti per unin atto in un’abitazione di quel centro. Alla vista dei Carabinieri, uno dei ladri ha atteso che gli stessi si avvicinassero e, per assicurarsi la fuga, ha scagliato la cassaforte appena rubata in faccia a un militare, ferendolo gravemente. Lo stesso, prontamente soc, è stato trasportato con ambulanza all’ospedale di Avellino, in attesa di essere trasa quello di Benevento. Sono tuttora inle ricerche dei malviventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

