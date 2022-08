Elezioni | il Movimento 5 Stelle ha pubblicato le liste dei candidati Conte sarà capolista alla Camera in cinque collegi sparsi su quattro regioni

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 agosto 2022) Scattata la mezzanotte, ilhaledei suoiaiplurinominali. L’elenco completo, sia per lache per il Senato, si può consultare sul sito ufficiale del. L’occhio va subito alle scelte dei leader. Giuseppeè candidato comeper ladei Deputati. Lo troviamo infatti in duein Lombardia, in uno in Campania, in uno in Puglia e poi ancora in uno in Sicilia. Chiara Appendino invece è candidata inma questa volta sono tutti in Piemonte. Sempre come ...