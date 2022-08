È successo il giorno di Natale del 2021. Un uomo armato di arco e frecce era riuscito a intrufolarsi a Windsor per assassinare la regina Elisabetta (Di venerdì 19 agosto 2022) Le rivelazioni sono emerse durante il processo a Jaswant Singh Chail, un ragazzo di 20 anni arrestato lo scorso Natale a Windsor dopo essersi intrufolato nella tenuta, riuscendo a superare i cancelli e le guardie di sicurezza. Il suo proposito era quello di uccidere la regina Elisabetta, che in quel momento si trovava nei suoi appartamenti. La regina Elisabetta si affaccia al balcone: l’ovazione della folla per il Giubileo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 agosto 2022) Le rivelazioni sono emerse durante il processo a Jaswant Singh Chail, un ragazzo di 20 anni arrestato lo scorsodopo essersi intrufolato nella tenuta, riuscendo a superare i cancelli e le guardie di sicurezza. Il suo proposito era quello di uccidere la, che in quel momento si trovava nei suoi appartamenti. Lasi affaccia al balcone: l’ovazione della folla per il Giubileo ...

anypronusbaby : @KILLMYMIND05 MARÒ AMO MI È SUCCESSO PURE A ME QUALCHE GIORNO FA - Marilu08714243 : @ChiodiDonatella @CrisantiEuropa @EnricoLetta @CarloCalenda @pdnetwork @Azione_it @matteorenzi @ItaliaViva… - MarcoIlliano3 : Il #PaliodiSiena dell'Assunta, spostato di un giorno per maltempo, vede imporsi dopo 15 anni il #leocorno, guidato… - Eccomi66462074 : Buongiorno gente ,non importa cosa sia successo ieri ,oggi è un nuovo giorno...??? - ferrarisergio4 : RT @SuttoraM: @mariacr28250504 Anche qua forte temporale nella notte , per fortuna senza danni come purtroppo e successo ieri . Speriamo si… -