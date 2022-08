Dazn-Serie A: c’è l’accordo, rimborsi automatici per gli utenti (Di venerdì 19 agosto 2022) Dazn e la Lega Serie A sono giunti ad un accordo dopo i disservizi accaduti durante la prima giornata di campionato Ansa riferisce i dettagli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 agosto 2022)e la LegaA sono giunti ad un accordo dopo i disservizi accaduti durante la prima giornata di campionato Ansa riferisce i dettagli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

