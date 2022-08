Covid, ieri 8 decessi per il virus in Abruzzo sono 3600 i morti da inizio pandemia (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Aquila - sono 1200 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 528207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3600. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24716 (-475 rispetto a ieri). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Aquila -1200 i casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 528207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a. Nel numero dei casi positivicompresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a). Gli attualmente positivi in24716 (-475 rispetto a). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto aricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti ...

