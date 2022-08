Covid: 2.762 nuovi positivi in Lombardia, a Bergamo 278 (Di venerdì 19 agosto 2022) Con 19.720 tamponi effettuati è di 2.762 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività sostanzialmente stabile al 14% (ieri era al 13,9%). A Bergamo i contagi nelle ultime 24 ore sono 278. Sale di un’unità il numero dei ricoverati sale nelle terapie intensive (21) e scende di 39 nei reparti (845). Sono 22 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.036. I dati di oggi Tamponi effettuati 19.720 nuovi positivi 2.762 Ricoveri in terapia intensiva 21 (+1) Ricoveri nei reparti 845 (-39) Decessi 22 I dati per provincia Milano 690 Bergamo 278 Brescia 423 Como 152 Cremona 136 Lecco 64 Lodi 66 Mantova 221 Monza e Brianza 206 Pavia 150 Sondrio 63 Varese 233 Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Con 19.720 tamponi effettuati è di 2.762 il numero dialregistrati in, con un tasso dità sostanzialmente stabile al 14% (ieri era al 13,9%). Ai contagi nelle ultime 24 ore sono 278. Sale di un’unità il numero dei ricoverati sale nelle terapie intensive (21) e scende di 39 nei reparti (845). Sono 22 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.036. I dati di oggi Tamponi effettuati 19.7202.762 Ricoveri in terapia intensiva 21 (+1) Ricoveri nei reparti 845 (-39) Decessi 22 I dati per provincia Milano 690278 Brescia 423 Como 152 Cremona 136 Lecco 64 Lodi 66 Mantova 221 Monza e Brianza 206 Pavia 150 Sondrio 63 Varese 233

