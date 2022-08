Come stiamo assassinando balene e delfini senza accorgercene (Di venerdì 19 agosto 2022) balene e delfini sono sempre più a rischio di estinzione e la colpa è prevalentemente nostra. Anche senza accorgercene, infatti, le nostre abitudini stanno compromettendo in modo notevole la qualità di vita di questi stupendi mammiferi. Forse non sapete, infatti, che il rumore generato dai motori delle navi che ogni giorno attraversano i mari possono confondere le balene, che utilizzano i suoni per fare qualsiasi cosa, dal comunicare al viaggiare per cercare cibo e trovare ambienti sicuri. “Il suono viaggia più velocemente e più lontano nell’acqua che nell’aria e gli animali marini ne traggono vantaggio”, ha dichiarato Lucille Chapuis, ecologista dell’Università di Exeter. Abbiamo toccato con mano il problema quando, a inizio agosto, un beluga è morto dopo essere rimasto incastrato nella Senna. I suoni ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 19 agosto 2022)sono sempre più a rischio di estinzione e la colpa è prevalentemente nostra. Anche, infatti, le nostre abitudini stanno compromettendo in modo notevole la qualità di vita di questi stupendi mammiferi. Forse non sapete, infatti, che il rumore generato dai motori delle navi che ogni giorno attraversano i mari possono confondere le, che utilizzano i suoni per fare qualsiasi cosa, dal comunicare al viaggiare per cercare cibo e trovare ambienti sicuri. “Il suono viaggia più velocemente e più lontano nell’acqua che nell’aria e gli animali marini ne traggono vantaggio”, ha dichiarato Lucille Chapuis, ecologista dell’Università di Exeter. Abbiamo toccato con mano il problema quando, a inizio agosto, un beluga è morto dopo essere rimasto incastrato nella Senna. I suoni ...

