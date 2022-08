Chiara Nasti: quanto costa l’anello di fidanzamento regalato da Mattia Zaccagni (Di venerdì 19 agosto 2022) Periodo d’oro per Chiara Nasti, l’influencer napoletana seguitissima sui social che è in dolce attesa. Sta aspettando il suo primo figlio da Mattia Zaccagni, il calciatore che qualche giorno fa si è inginocchiato e, con tanto di anello in mano, le ha chiesto di diventare sua moglie. Tra lacrime di gioia. E non poche polemiche perché la giovane è spesso al centro di discussioni: tra chi le punta il dito contro e chi non vede di buon occhio i suoi allenamenti in gravidanza. Ora, però, a finire nel mirino del ‘dibattito social’ l’anello di fidanzamento, quello che avrebbe un prezzo da capogiro. View this post on Instagram A post shared by Chiara Nasti (@Nastilove) quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Periodo d’oro per, l’influencer napoletana seguitissima sui social che è in dolce attesa. Sta aspettando il suo primo figlio da, il calciatore che qualche giorno fa si è inginocchiato e, con tanto di anello in mano, le ha chiesto di diventare sua moglie. Tra lacrime di gioia. E non poche polemiche perché la giovane è spesso al centro di discussioni: tra chi le punta il dito contro e chi non vede di buon occhio i suoi allenamenti in gravidanza. Ora, però, a finire nel mirino del ‘dibattito social’di, quello che avrebbe un prezzo da capogiro. View this post on Instagram A post shared by(@love)...

Violettavilla3 : Comunque Chiara Nasti è stupenda e io rimango sempre più sconvolta dalla quantità di frustrazione e invidia che cova la gente - CorriereCitta : Chiara Nasti: quanto costa l’anello di fidanzamento regalato da Mattia Zaccagni - Canieuest96 : RT @Chiara56206759: Chiara Nasti: nuovo giorno, nuova polemica. - Chiara56206759 : Chiara Nasti: nuovo giorno, nuova polemica. - Chiara56206759 : @Unaacaso9 La gente non riesce a non attaccarla. Sanno che Chiara Nasti non ha un fandom di persone che la difendon… -