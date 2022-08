(Di venerdì 19 agosto 2022) Sono giorni di maltempo. La costa tirrenica della Penisola è stata flagellata da piogge e forti raffiche di vento. Un fronte temporalesco che ha provocato ingenti. E che ha coinvolto anche il, lo stabilimento gestito da. Lo stesso che ora è finito, per l’ennesima volta, al centro di polemiche. Il maltempo distrugge ilI temporali hanno colpito anche la Versilia e a subire ingentiè stato, tra gli altri, lo stabilimento, gestito da Daniela Santanché e Flavio, nel quale le strutture sulla spiaggia sono state distrutte dalla furia del vento. La senatrice e l’imprenditore hanno documentato i fatti con video. Immagini che dimostrano come la furia del tempo abbia distrutto baldacchini e gazebo sulla spiaggia. Probabilmente, lo ...

CorriereCitta : Briatore, il web esulta per i danni al Twiga: lui si infuria ‘Sfigati rancorosi, siete delle mer*e’ - lacittanews : Flavio Briatore si è scagliato contro gli utenti che sul web hanno esultato per i danni riportati dal Twiga a segui… - glooit : Flavio Briatore contro il popolo del web: “Siete delle mì*rde” leggi su Gloo -

... non sono mica Flavio. Il prezzo rimarrà di 5,50 finché riesco a restare aperto", ha spiegato Rovati. Il caso della pizzeria Funky Gallo è diventato virale suled ha innescato una ..."Non sono mica Flavio(rieccolo, ndr). Il prezzo rimarrà di 5,50 euro finché riesco a ... Naturalmente la foto del suo messaggio ha scatenato il, spaccato tra chi solidarizza con il ...Flavio Briatore si rivolge a coloro che hanno commentato con un certo entusiasmo i danni arrecati al suo locale toscano, il Twiga di Forte dei Marmi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta ...Flavio Briatore, un brutto problema nelle ultime ore. Il maltempo ha investito tutto, e cosi è arrivato lo sfogo dell’imprenditore Un imprenditore tra i più importanti in tutto il mondo, uomo che ha s ...