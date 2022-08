Bonus Pc e Internet: ecco cosa c’è da sapere (Di venerdì 19 agosto 2022) In arrivo un nuovo Bonus per le famiglie con basso reddito per agevolare l’acquisto di pc e l’allaccio di connessioni Internet. L’agevolazione è stata confermata per tutti i cittadini che potranno richiederlo anche senza la necessità di presentare l’ISEE. Si tratta sostanzialmente di una doppia agevolazione che consente di ottenere tra 300 e 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer o per l’installazione di una connessione veloce. Il nuovo Bonus pc permette di ottenere 500 euro da spendere per l’acquisto di un nuovo computer: possono ottenere lo sconto, però, solo le famiglie che possiedono un ISEE molto basso. Il Bonus Intenet senza ISEE in arrivo dal MISE, invece, spetta a tutti i cittadini e le famiglie che intendono installare una nuova connessione al web o migliorare quella che utilizzano abitualmente in ... Leggi su zon (Di venerdì 19 agosto 2022) In arrivo un nuovoper le famiglie con basso reddito per agevolare l’acquisto di pc e l’allaccio di connessioni. L’agevolazione è stata confermata per tutti i cittadini che potranno richiederlo anche senza la necessità di presentare l’ISEE. Si tratta sostanzialmente di una doppia agevolazione che consente di ottenere tra 300 e 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer o per l’installazione di una connessione veloce. Il nuovopc permette di ottenere 500 euro da spendere per l’acquisto di un nuovo computer: possono ottenere lo sconto, però, solo le famiglie che possiedono un ISEE molto basso. IlIntenet senza ISEE in arrivo dal MISE, invece, spetta a tutti i cittadini e le famiglie che intendono installare una nuova connessione al web o migliorare quella che utilizzano abitualmente in ...

